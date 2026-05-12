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O que esperar do conteúdo de cultura e arte do São Paulo Innovation Week?

Estadão Conteúdo

O cineasta Spike Jonze e o artista turco Ferdi Alici, pioneiro do uso de IA na arte, são alguns dos principais nomes confirmados no evento que ocorre entre os dias 13 e 15 de maio Em sintonia com as transformações no mundo artístico, o São Paulo Innovation Week traz artistas de várias partes do planeta que irão sensibilizar os visitantes com o impacto de obras imersivas.

O evento, uma parceria do Estadão com a Base Eventos, será realizado entre os dias 13 e 15 de maio na Arena Pacaembu e na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).

Para começar, num túnel com 50 metros de comprimento, um complexo sistema de placas aéreas em LED forma um painel dinâmico imagético em movimento concebido pelo SPIW Pop&Tech, onde as figuras fluem pelo túnel convidando o participante a descobrir novas experiências e a uma auto reflexão.

Muito além do algoritmo, o SPIW Pop&Tech oferece uma coleção de vivências distribuídas pelos 50 mil metros quadrados do festival, promovendo, pela primeira vez na cidade, espaços sensoriais exclusivos numa narrativa plural.

Dentre as artes em destaque, dezenas de esculturas estilizadas de peixes prateados estarão pelo ambiente, simulando um enorme cardume tecnológico, tendo como pano de fundo o vitral de 350 metros quadrados executado por Conrado Sorgenicht e assinado por nomes emblemáticos como Cândido Portinari, Tomie Ohtake, Lasar Segall e Tarsila do Amaral.

Palestras e debates

Não vão faltar reflexões na série de debates, mesas e palestras com grandes expoentes da cultura e das artes oferecidas pelo festival.

À frente do Palco Palavra, que irá provocar o diálogo criativo apresentando pontos de vista múltiplos para celebrar a inovação, estarão presentes nos dias 13 e 14 nomes como Itamar Vieira Junior, Jefferson Tenório, Mariana Salomão Carrara, Tati Bernardi e Ricardo Lísias.

Remontando nossas raízes portuguesas e africanas, estão confirmados os autores angolanos Ondjaki, no dia 15, e José Eduardo Agualusa e a sul-africana Zukiswa Wanner, no dia 14.

Ao lado da ficção, no dia 13, as novas formas relacionais com o mundo servirão como ponto de partida para os escritores Alexandre Coimbra Amaral, Juliana Belo Diniz e dos jornalistas Jamil Chade, Camila Appel e Cynthia Araújo.

Na mesma data, os encontros reúnem ainda personalidades como a atriz e escritora Bruna Lombardi com a colega Martha Medeiros, Marcelo Tas numa mesa com a colunista e palestrante Rita Von Hunty, além dos músicos Seu Jorge e Zélia Duncan.

Também no dia 13, um dos destaques dos ciclos de colóquios é a apresentação do turco Ferdi Alici, pioneiro do uso de IA na arte. À frente do estúdio internacional OUCHHH, o artista dividirá com o público a sua sensibilidade e experiência em transformar dados em arte.

A dança também está presente em intervenções nos palcos do Fórum Global, com os coletivos criativos paulistanos MOX, responsável por performances no SP Arte e Fire Festival, e LIGHTWIRE, vencedor do reality Americas Got Talent.

Unindo tecnologia, arte e diversas tendências, a moda se faz presente em uma das experiências mais inovadoras do evento. THE WALK será a primeira passarela imersiva do Brasil a reunir inteligência artificial, hologramas e moda digital em um desfile inédito.

Como forma de sensibilização dos sentidos, o cinema tem papel importante com uma série de filmes que vão ocupar a FAAP. As projeções, que ocorrem durante os três dias do evento e são seguidas de debates com os realizadores, irão reforçar alguns dos conteúdos do Fórum Global como sustentabilidade, inovação e tecnologia sempre com o encantamento da sétima arte.

Dentre as exibições mais aguardadas estão a estreia mundial do primeiro episódio da série Amazônia, do diretor paulistano Ioram Finguerman, e o filme As Barbaras, que aborda o universo feminino, da artista visual Claudia Jaguaribe.

Ainda na parte cinematográfica, o grande destaque é a presença do cineasta Spike Jonze, vencedor de Oscar, Grammy e Globo de Ouro. O diretor visionário de filmes como Ela e Adaptação sobe ao palco do evento no dia 14.

A música também estará representada numa série de ações dentro do Music Space. A programação aborda o futuro da música em temas importantes com foco em IA, produção musical, desafios dos serviços de streaming e distribuição.

O produtor KondZilla participa de um painel sobre branding, no dia 13, e o cantor Lobão fala sobre direitos autorais, no dia seguinte. Além disso, discussões sobre jornalismo musical, no dia 14, com a colunista do Estadão Carol Prado e Marcelo Costa, membro da APCA, além dos desafios da produção feminina, com Claudia Assef (Womens Music Event), Fabiana Batistela (SIM São Paulo) e a cantora Luciana Mello formarão um panorama com múltiplos ângulos de visão.

E para celebrar a produção humana como elemento central do processo criativo, atrações musicais se apresentam nos três dias do Fórum Global. A abertura fica à cargo da Bachiana Filarmônica SESI-SP sob a regência do maestro João Carlos Martins, enquanto o cantor e compositor Toni Garrido irá agitar a segunda noite do evento, que terá como encerramento uma noite inteiramente dedicada ao blues e jazz.

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