O que esperar de Flesh of the Gods, novo longa com Wagner Moura e Kristen Stewart
Longa dirigido por Panos Cosmatos já encerrou as filmagens e promete misturar terror, fantasia e romance
As filmagens de Flesh of the Gods, novo filme de vampiro estrelado por Wagner Moura e Kristen Stewart, foram concluídas. O longa, dirigido por Panos Cosmatos (Mandy), marca o retorno do cineasta aos cinemas e já desperta expectativa entre os fãs do gênero após declarações da atriz sobre a experiência nos bastidores.
Em entrevista à Vogue França, Kristen Stewart definiu o processo de gravação como um "pesadelo magnífico". Segundo a atriz, o projeto deixou de seguir rigidamente o roteiro e evoluiu para uma construção coletiva entre elenco e direção.
VEJA MAIS
"Começamos seguindo o roteiro, mas o filme se transformou em uma criação totalmente orgânica em que nossas sensibilidades se entrelaçaram. Fizemos um pesadelo magnífico juntos", afirmou.
Qual é a história de Flesh of the Gods
Ambientado na glamourosa Los Angeles dos anos 1980, o filme acompanha Raoul (Wagner Moura) e Alex (Kristen Stewart), um casal que deixa todas as noites seu luxuoso apartamento para mergulhar em um universo noturno misterioso e sedutor, repleto de figuras excêntricas e elementos sobrenaturais ligados ao mundo dos vampiros.
Segundo Stewart, a produção mistura fantasia, terror e drama, abordando temas como desejo, prazer, sofrimento e autodescoberta.
Quem faz parte do elenco
Além de Wagner Moura e Kristen Stewart nos papéis principais, o elenco conta com Esmé Creed-Miles e Alba Baptista. O roteiro é assinado por Andrew Kevin Walker, conhecido por Se7en – Os Sete Crimes Capitais.
As gravações passaram pelas Ilhas Canárias, na Espanha, e por Colônia, na Alemanha. Stewart contou que o encerramento das filmagens foi celebrado com toda a equipe em uma rave na cidade alemã.
Quando estreia
Apesar do fim das filmagens, Flesh of the Gods ainda não teve sua data oficial de estreia anunciada. A expectativa é que o longa tenha mais detalhes divulgados nos próximos meses, incluindo trailer e previsão de lançamento.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA