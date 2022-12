Produtor de conteúdo, Wesley Passos, indica séries similares a ‘Wandinha’

No último mês de novembro, a plataforma de streaming Netflix lançou em seu catálogo a série “Wandinha”, que apresenta a filha mais velha do casal Gomez, da família Adams. O fato é que a história da família icônica esteve presente na vida e imaginário de diversas gerações e chega neste momento em um novo formato e apresentando novas perspectivas dos personagens.

Hoje, 5, a redação integrada de O Liberal trouxe alguém que entende do assunto e é um grande fã de séries, para indicar três similares e do mesmo gênero da produção original da Netflix. O produtor de conteúdo, Wesley Passos tem um perfil no Instagram (@falandoserie) onde compartilha dicas para assistir nas plataformas de streaming. Na rede social ele reúne cerca de 53 mil seguidores. Nascido na Bahia, conterrâneo de Caetano Veloso e Maria Betânia, o rapaz de 27 anos é também formado em Licenciatura em Língua Inglesa.

A primeira opção é a série “Sandman”, lançada em agosto de 2022, na Netflix. Baseada nos HQs de mesmo nome, a produção conta a história de Morpheus, conhecido como deus imortal dos guardiões dos sonhos. Após viver preso durante um século, o personagem precisa recuperar o que perdeu no tempo. “O seriado consegue trazer uma história bem explicada onde você não precisa conhecer os quadrinhos para entender o universo criado pelo Neil Gaiman. Meu episódio favorito é o sexto”, diz o baiano.

A segunda opção, também original da Netflix, é “O Mundo Sombrio de Sabrina”, que, na opinião do produtor de conteúdo, é a mais similar de “Wandinha”. A produção é uma adaptação/continuação de “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira” e apresenta um universo sombrio e gótico com personagens assustadores, monstros e demônios. Sabrina é uma adolescente, meio bruxa e meio humana, que, após seu aniversário de 16 anos, passa por diversas transformações em sua vida e precisa lidar com as duas realidades que se divergem muitas vezes. “É uma das minhas séries favoritas por trazer uma visão oposta da que conhecíamos quando crianças e surpreendendo a cada episódio. A série infelizmente foi finalizada, mas você pode assistir todas as quatro temporadas no streaming da Netflix”, afirma Wesley.

Por fim, o nordestino indica “A Maldição da Mansão Bly”. Baseada no livro de 1898, de Henry James conta a história de uma au pair - programa onde uma pessoa mora durante um período de tempo na casa de uma família, em troca de ser babá das crianças - que se muda para a Mansão Bly para cuidar de um menino e uma menina, Milles e Flora. Lá ela é surpreendida por grandes fantasmas e histórias ocultistas que se escondem no lugar. “Essa é uma série que mexeu muito comigo, pois me fez ter uma visão diferente do que a vida e dos breves momentos de felicidade que temos, a maneira como podemos aproveitá-los, que somos instantes e que o amor também se estende ao pós-morte. Espero que essa série te toque como me tocou e te abrace numa jornada de autorreflexão e entendimento de si mesmo”, conclui Wesley.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)