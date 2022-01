O poeta amazonense Thiago de Mello recebe homenagem no canal Curta!

O poeta amazonense Thiago de Mello, morto nessa sexta-feira, 14, aos 95 anos, recebe homenagem do canal Curta! com a exibição de episódio estrelado por ele da série "Impressões do Brasil", dirigida por Ronaldo Duque. Num depoimento intimista, gravado em 2011, Thiago conta histórias de vida, sua iniciação na poesia e fala da amizade com Pablo Neruda, estreitada num período em que se exilou politicamente no Chile. Também comenta a importância de ter estudado medicina e o estímulo que recebeu do arquiteto Lúcio Costa para se dedicar à escrita.

Entre as histórias compartilhadas por Thiago está a experiência, vivida na infância, de ter visto um amigo morrer afogado, o que o levou a escrever seu primeiro poema: "Vi meu amigo morrer/ afundando num perau/ O que vai acontecer?". Ele lembra que sua mãe foi a primeira pessoa a notar seu talento para a poesia, ao ler aqueles versos, e observa: "mais tarde, eu me dei conta de que tinha escrito um terceto, cada verso com sete sílabas. Era uma redondilha perfeita. Manuel Bandeira disse: a experiência mais feliz que pode ter tido um poeta é ter escrito sem saber que era um poeta".

