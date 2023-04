Terceiro maior livro do mundo, 'O Pequeno Príncipe' completa 80 anos

“O Pequeno Príncipe”, clássico da literatura mundial, de Antoine de Saint-Exupéry, completa 80 anos e segue conquistando gerações. A aparente literatura infantil reúne mensagens que levam o leitor a refletir sobre o modo em que vive, e, por isso, conquista também os adultos. Esse livro, que é o terceiro mais lido do mundo e também um dos mais traduzidos, segue inspirando leitores e artistas de diferentes expressões, inclusive, com adaptações para o teatro e a contação de histórias.

Na trama, um piloto com o avião em pane faz um pouso forçado no deserto, onde encontra o pequeno príncipe. O jovem que chegou à Terra após viver aventuras em vários planetas, onde também conheceu pessoas ambiciosas. Em seu relato, o garoto de cabelos loiros se recorda do seu pequeno planeta, onde deixou uma rosa.

Espetáculo O Pequeno Príncipe, dos Atores em Cena Bruno Moutinho/ Divulgação Bruno Moutinho/ Divulgação Bruno Moutinho/ Divulgação Bruno Moutinho/ Divulgação

“Esses grandes clássicos, a gente tem que montar mantendo o respeito à obra original. Acredito que o público vai buscando essa essência no espetáculo”, conta o diretor e dramaturgo paraense Gê de Souza, que fez duas adaptações de O Pequeno Príncipe para o teatro, pelo grupo Atores em Cena. Uma das funções da adaptação, conforme ele destaca, é trazer o texto original de 1943 para a linguagem atual a fim de tornar a obra acessível a todos. A primeira adaptação feita por ele, foi em 2015, somente com crianças concluintes do curso de teatro, e a segunda, em dezembro do ano passado, foi uma montagem mais complexa, com elenco adulto, no Teatro Waldemar Henrique e direção de Lucas Bareco.

“O pequeno príncipe é cheio de pequenas mensagens, como a parte da raposa em que a raposa afirma: ‘Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas’”, observa Souza. “O grande público desse espetáculo é de adultos. Têm pais levando os filhos e netos. E a proximidade da plateia com os personagens costuma ser maior. As pessoas querem cumprimentar e fazer foto com os atores ao final da apresentação. O teatro demora para esvaziar. O impacto emocional nas pessoas é grande”, completa.

Já a atriz e contadora de histórias paraense Ester Sá, mantém a história do Pequeno Príncipe há mais de dez anos no repertório dela. “Esse espetáculo tem muitos momentos bonitos. Tem uma cena, onde falamos sobre cativar, onde eu uso um exemplo de minha vida. A minha avó me deu crochês vermelhos, que eu guardava como relíquia, e as coloquei na cena, representando a rosa. Durante a apresentação, eu revelo que aqueles pedaços de crochês são únicos para mim, como a rosa é para o príncipe. A partilha costuma tocar as pessoas”, conta.

Em outro momento da contação, da cena do oásis no deserto, Ester brinca com as crianças de jogar água invisível umas nas outras. “A plateia ri bastante e sente aquilo em que acredita. Aí há um momento de encantamento por experimentar a sensação da fé cênica, e se permitir o ato de brincar, que costuma fazer milagres também”. A atriz usa elementos cênicos, como cachecol do personagem, avião de papel, caixa de pássaros de papel e até uma máscara de raposa de papel, que Ester usa na representação da personagem que pede para ser cativada pela plateia mirim: “há interação e as crianças costumam fazer carinho no pedaço de papel, é muito especial”.

5 frases famosas do livro:

1) “ Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos .”

2) “ Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três começarei a ser feli z.”

3) “ Poucas pessoas se ocupam de coisas que não sejam si mesmas .”

4) " Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas ".

5) “ Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música ".

Desenho original do autor Saint-Exupéry (Reprodução)

8 curiosidades sobre o livro:

1) O autor Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) não apenas escreveu 'O Pequeno Príncipe' como é autor das famosas ilustrações.

2) Apesar do autor ser francês, o livro foi primeiro publicado nos Estados Unidos, em 1943.

3) O livro foi traduzido para o Brasil em 1952, pelo monge beneditino d. Marcos Barbosa (1915-1997), membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

4) 'O Pequeno Príncipe' chegou a ser proibido na Argentina, durante a Ditadura Militar, de 1976 a 1981.

5) Entre as adaptações que teve, o livro virou um filme musical chamado 'The Litlle Prince', de 1974.

6) A primeira versão cinematográfica de 'O Pequeno Príncipe' foi produzida em 1954, mas entre as mais famosas está a de 1975, dirigida por Stanley Donen.

7) Saint-Exupéry era escritor e piloto de avião, como o protagonista do livro. Ele foi um dos pioneiros do voo postal internacional e serviu no exército francês.

8) O escritor desapareceu misteriosamente em 1944, no continente africano. Em 2004, restos do avião que ele pilotava foram achados, mas seu corpo nunca foi encontrado.