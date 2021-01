O comediante Nego Di e maquiadora são a quinta dupla anunciada do BBB 21

Mais uma dupla anunciada no intervalo da programação da TV Globo, nesta terça-feira (19). Desta vez, o público ficou conhecendo o comediante Nego Di, como integrante do time "camarote", ele é gaúcho, influenciador, humorista e diz que a partir do reality vai viver o início dos melhores anos da vida.

E no time pipoca está Juliette, que é paraibana, advogada, maquiadora e revela: "Meu sonho era ser uma mulher fina e delicada, mas eu nasci tagarela"