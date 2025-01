Evento Carnaval da Belle Époque inicia com celebrações e sustentabilidade neste sábado (04/01)

A população paraense já começou a pular carnaval ainda no fim de 2024, no dia 25 de dezembro, durante o bloco “Império Romano” que ganha as ruas do bairro do Umarizal há 54 anos. Mas as brincadeiras carnavalescas não pararam por aí e, neste sábado (04), o Boulevard da Gastronomia recebe o Carnaval da Belle Époque que irá trazer uma experiência única e sustentável. A programação, marcada para a tarde, combina marchinhas, histórias encantadoras, uma imersão na cultura amazônica e o Banho de Açaí na Touceira Encantada.

Considerado o grande protagonista da tarde de Carnaval da Belle Époque, o Banho de Açaí acontece com um equipamento sustentável construído com materiais recicláveis e é movido a energia solar. O banho acontece a partir das palmeiras da touceira que irão jorrar o precioso líquido de açaí e proporcionar uma vivência única, a conexão do público com a natureza e as tradições regionais. Além dessa, outras atrações farão parte da programação que começa às 16h20 em frente ao Point do Açaí, localizado no Boulevard da Gastronomia.

A origem do carnaval de blocos sujos iniciou após a pandemia da Gripe Espanhola em 1920, para comemorar e extravasar sua alegria por sobreviver à gripe, os foliões foram às ruas para jogar ovos, frutas e até urina uns nos outros. Dessa forma, surgiu a tradição do “carnaval do mela mela”, que será revivido em 2025 após a pandemia do COVID-19, no Carnaval da Belle Époque. A programação terá o bloco dos “Pigmeus do Boulevard”, que é um desfile de anões, o “Açainhados” inspirado nos tradicionais Pretinhos do Mangue, mas melados com açaí e farinha, e o “Blocão”, que terá a participação de pets fantasiados junto com seus donos em clima de carnaval.

Além dos blocos, a “Furiosa Banda Beata” e o DJ Pata Podre irão animar o público com as tradicionais marchinhas de carnaval, ranchos, frevo e os hits ecléticos dos velhos carnavais. Outras atrações serão o concurso de fantasia, em que o vencedor receberá cinco latas de açaí, e a batalha da tapioca. Já o protagonista do evento, surge através da Fábula da Touceira Encantada.

A história acontece às margens da Baía do Guajará, em 1925, onde vive a pequena ribeirinha Nazilda Nazarena que, despreocupada com a natureza, joga latas e garrafas no rio, contribuindo para a poluição das águas. Um dia, a bruxa misteriosa da floresta, Matinta Pereira, se enfurece ao ver uma garça com uma garrafa presa ao pescoço e lança uma maldição sobre Nazilda. A ribeirinha é parcialmente transformada em uma touceira de açaí, ficando presa e chorando de arrependimento noite após noite, até que a Mãe D’Água se comove com seu pranto e decide intervir.

A protetora das águas, apesar de não poder desfazer o encanto feito por Matinta, resolve pôr um limite de 100 anos na prisão de Nazilda na touceira. Dessa forma, a mulher será livre em 2025, no ano da COP 30, para contar ao mundo a importância da preservação da natureza. Os visitantes do Carnaçaí poderão conhecer melhor a história por meio de um HQ interativo, que estará disponível via QR Code localizado próximo a touceira e, para participar do Carnaval da Belle Époque, basta doar uma lata de alumínio para reciclagem, reforçando o compromisso do evento com o meio ambiente e a reutilização de resíduos sólidos.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)