O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto' entra em lista dos filmes favoritos de Barack Obama em 2025

Estadão Conteúdo

O Agente Secreto está entre os filmes favoritos de Barack Obama em 2025. O ex-presidente americano compartilhou nesta quinta-feira, 18, a tradicional lista em que revela os livros, filmes e músicas que o marcaram durante o ano.

"Espero que você encontre algo novo para curtir - e, por favor, envie suas recomendações para eu conferir", escreveu Obama na legenda.

O filme brasileiro aparece acompanhado de outros títulos que também têm feito barulho nessa temporada - e conquistado indicações nos principais prêmios do cinema. Ele está pré-indicado a duas categorias do Oscar 2026, que revela sua lista final de indicados em 22 de janeiro.

Também estão na lista de Obama Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Foi Apenas um Acidente, Hamnet, Valor Sentimental, A Única Saída (No Other Choice), Sonhos de Trem, Jay Kelly, Quando o Céu se Engana e Orwell: 2+2=5.

Entre as leituras favoritas de Obama, estão obras de Zadie Smith, Ian McEwan e o novo livro da esposa, Michelle Obama. A relação de músicas favoritas tem Olivia Dean, Rosalía, Lady Gaga, Chappell Roan, Bruce Springsteen e Kendrick Lamar.

Confira a lista completa clicando aqui.

Cultura
