Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto': elenco e equipe viajam a Los Angeles para a cerimônia do Oscar

Desde o lançamento, O Agente Secreto já ultrapassou 2,4 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e permanece entre os dez títulos mais assistidos no País

Estadão Conteúdo
fonte

"O Agente Secreto" (Divulgação)

O filme brasileiro O Agente Secreto terá uma comitiva com mais de 30 profissionais em Los Angeles para acompanhar o Oscar 2026, marcado para o dia 15 de março. A equipe reúne integrantes do elenco e da produção do longa, que concorre em quatro categorias na premiação.

Entre as indicações, o filme concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Elenco e equipe na cerimônia

O diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux e o ator Wagner Moura estarão na cerimônia. Também integram a comitiva os atores Alice Carvalho, Carlos Francisco, Gabriel Leone, Geane Albuquerque, Isabél Zuaa, Isadora Ruppert, Laura Lufési, Maria Fernanda Cândido, Robério Diógenes e Thomás Aquino.

Representantes de diferentes áreas da produção também estarão presentes. Entre eles estão os diretores assistentes Fellipe Fernandes e Leonardo Lacca, o diretor de arte Thales Junqueira, a figurinista Rita Azevedo, a diretora de fotografia Evgenia Alexandrova e a produtora executiva Dora Amorim.

A lista inclui ainda Winston Araujo, da produtora CinemaScópio; os coprodutores Fred Burle e Sol Bondy, da One Two Films; Erik Glijnis e Leontine Petit, da Lemming Film; além de Silvia Cruz, Bernardo Lessa, Letícia Friedrich e Marina Kosa, da distribuidora Vitrine Filmes.

Repercussão no Brasil

A atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana no filme, informou que acompanhará a cerimônia no Brasil e convidou o público a torcer pelo longa. A atriz passou por consultas com uma pneumologista para investigar e tratar uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a viagem de avião precisou ser estudada.

Desde o lançamento, O Agente Secreto já ultrapassou 2,4 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros e permanece entre os dez títulos mais assistidos no País. O filme também acumula mais de 70 prêmios em festivais.

A história se passa no Brasil em 1977 e acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife tentando deixar para trás um passado misterioso. Ao chegar, ele percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que imaginava.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/OSCAR/O AGENTE SECRETO/VIAGEM/LOS ANGELES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda