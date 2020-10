Novos editais de fomento à cultura são lançados pela Secretaria de Cultura do Pará

Nesta sexta-feira (23), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lança mais um edital previsto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, voltado para Livro e Leitura, no valor de R$ 2,8 milhões, e uma chamada pública - instrumento também previsto no artigo 2º da Lei 14.017 - que envolverá instituições parceiras na realização de mais três editais, voltados para Artes Visuais, no valor de R$ 1,6 milhão; Audiovisual, no valor de R$ 4 milhões e o edital Juventude Ativa, no valor de R$ 2 milhões.

As inscrições para o edital de Livro e Leitura poderão ser feitas de 23 de outubro a 6 de novembro, pelo site leialdirblanc.pa.gov.br.

Para essa linguagem, serão disponibilizados 115 prêmios, destinados ao fomento da produção literária no Pará. De acordo com o edital, 50% da premiação serão reservados para mulheres. Serão contempladas duas modalidades: Bibliotecas Comunitárias do Pará (25 prêmios de R$ 40 mil) e Literatura Paraense (90 prêmios de R$ 20 mil).

A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, reforçou a importância da participação do Comitê de Emergência Cultural na construção dos editais e da entrada de entidades parceiras no processo. "O ambiente incrivelmente colaborativo e maduro vivenciado no Comitê de Emergência Cultural tem nos ensinado muito. Os editais vem com o pulso das linguagens e expressões praticadas nos territórios, já que os próprios artistas e fazedores de cultura nos apresentaram os formatos... Nosso intuito agora é intensificar a divulgação e contar com o talento da nossa gente, que vai promover um imenso preamar artístico e cultural nessa maré que está virando", disse.

Os editais das demais linguagens, já elaborados e presentes no escopo do chamamento público, terão seu cronograma de inscrições divulgado pela Secult e pela entidade parceira que se credenciar para a realização dos processos de seleção, premiação e acompanhamento dos projetos.

Serão disponibilizadas 110 premiações para o setor de Artes Visuais, dentro das modalidades 'Artes Visuais - Perfil 1' (10 prêmios de R$ 50 mil); 'Artes Visuais - Perfil 2' (20 prêmios de R$ 25 mil); 40 bolsas de R$ 5 mil para 'Artistas Emergentes'; 30 bolsas de R$ 10 mil para 'Artistas / Coletivos' e 10 prêmios de R$ 10 mil para 'Reconhecimento em Artes Visuais'.

O setor de audiovisual receberá 68 prêmios, sendo dois de R$ 40 mil para a modalidade de 'Formação Audiovisual 1'; dois prêmios de R$ 60 mil para 'Formação Audiovisual 2'; dois de R$ 80 mil para 'Formação Audiovisual 3'; além de quatro prêmios de R$ 120 mil para 'Criação/Desenvolvimento de obras 1'; dois prêmios de R$ 150 mil para 'Criação/Desenvolvimento de obras 2'; cinco prêmios de R$ 80 mil para 'Difusão Audiovisual 1'; cinco prêmios de R$ 60 mil para 'Difusão Audiovisual 2'; cinco prêmios de R$ 20 mil para 'Difusão Audiovisual 3'; seis de R$ 80 mil para 'Obras em Finalização 1'; quatro de R$ 80 mil para 'Obras em Finalização 2'; oito prêmios de R$ 100 mil para 'Produção de Curta-metragem'; três prêmios de R$ 120 mil para 'Produção de séries / webséries do gênero ficção, animação ou documentário' e 20 prêmios de R$ 5 mil para 'Licenciamento de obras'.

Já o segmento Juventude Ativa inclui 200 premiações de R$ 10 mil para propostas culturais, individuais ou coletivas, especificamente voltadas para produções audiovisuais independentes, desenvolvidas pelo público jovem acima de 18 anos. Todas as informações podem ser conferidas no site leialdirblanc.pa.gov.br.