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Novo trailer de 'O Diabo Veste Prada 2' apresenta 'Runway', música de Lady Gaga e Doechii

A composição traz batida marcada, bem ao estilo passarela

Estadão Conteúdo
fonte

"O Diabo Veste Prada 2" (Divulgação)

O novo trailer de O Diabo Veste Prada 2 é embalado por uma canção original. Runway é uma colaboração entre Lady Gaga e Doechii e uma prévia já pode ser conferida no vídeo aqui.

A composição traz batida marcada, bem ao estilo passarela, e evoca o magnetismo dos desfiles de alta-costura.

O Diabo Veste Prada 2, sequência do filme lançado em 2006, acompanha mudanças no jornalismo e como a revista Runway se vê neste novo cenário. Miranda (Meryl Streep) ainda possui um cargo alto dentro do veículo, que passa por dificuldades.

Emily (Anne Hathaway), sua ex-assistente, mudou de carreira e agora é executiva em uma marca de luxo - interferindo, assim, na vida de Miranda.

Onde ver 'O Diabo Veste Prada 2'?

O Diabo Veste Prada 2 estreia nos cinemas em 1º de maio.

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Palavras-chave

cinema

O Diabo Veste Prada 2

música

Gaga

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