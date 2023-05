Vai Na Fé: Maiara e Maraisa participam da novela e aconselham Lui Lorenzo

Lui Lorenzo (José Loreto) deu férias para a banda enquanto tenta "colocar a cabeça no lugar" após ter o pedido de casamento negado por Sol (Sheron Menezzes) durante o último show na novela "Vai Na Fé", da Globo. Preocupado com a carreira do artista, Vitinho (Luis Lobianco) chama a dupla Maiara e Maraisa para um churrasco surpresa e uma visita a Lui, que está desmotivado.

Além de ser recusado por Sol, o cantor também sofreu outra decepção ao descobrir que a backing vocal queria manter a relação em segredo por ter um contrato com Wilma (Renata Sorrah) que a impedia de se envolver com Lui.

O filho de Wilma decide se afastar dos palcos e avisa os fãs nas redes sociais. Vitinho, novo empresário do cantor após a demissão da atriz, organiza a visita surpresa da dupla sertaneja, na tentativa de aproximar o cliente e amigo novamente da música, sua grande paixão.

Assim que chegam na mansão, as irmãs surpreendem a todos, especialmente a Lui Lorenzo, e ele logo abre o coração para elas. Maiara e Maraisa ouvem o desabafo do cantor e acham que a história dele se assemelha com as músicas cantadas pela dupla.

Como sugestão, as sertanejas falam para o cantor aproveitar o momento difícil para se inspirar na produção de uma nova música. O conselho despertará em Lui a ideia de se isolar no Refúgio Paz da Lumiar, enquanto tenta se reconectar como artista e pensa em qual caminho seguir após a pausa na carreira.