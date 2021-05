Resumo ‘Salve-se Quem Puder’: capítulos da semana de 24 a 29 de maio

Segunda-feira (24):

Hugo desconfia de que Helena o esteja traindo. Mário conta a Marlene que Helena mentiu para ele e para Luna. Alexia comenta com as amigas que Zezinho não pode saber que Renzo é sócio de Rafael na Labrador. Alexia acha que Kyra está apaixonada por Alan. Téo diz a Enéas que não contou a Luna/Fiona sobre o resultado da ressonância. Renzo conta a Lúcia que foi obrigado a voltar a trabalhar com Dominique. Úrsula cobra de Vicky informações sobre Téo e Luna/Fiona. Renzo tenta se aproximar de Alexia/Josimara. Mário comemora a chegada de Gabi e Alejandro ao Brasil. Zezinho fica emocionado com a surpresa que Alexia prepara para ele. Alan revela a Kyra/Cleyde que está apaixonado por ela.

Terça-feira (25):

Kyra/Cleyde se esforça para não se envolver com a declaração de amor de Alan, que fica arrasado quando a babá diz que ama outro homem. Dominique comenta com Edu sua desconfiança de que Renzo facilitou a fuga das três testemunhas. Rafael não consegue se relacionar com Renatinha, apesar das investidas da secretária. Alexia tem uma visão de Renzo durante o ‘show’ particular que faz para Zezinho. Pancho informa a Dominique que Mário foi para São Paulo. Ermelinda deixa Luna viajar com Téo. Micaela avisa a Helena que decidiu estudar em Harvard. Kyra confessa às duas amigas que está apaixonada por Rafael e Alan. Zezinho decide seguir Alexia. Helena pede ajuda a Luna/Fiona para convencer Téo a fazer a cirurgia. Alexia/Josimara vê Zezinho na Labrador.

Quarta-feira (26):

Alexia/Josimara implora que Zezinho deixe a Labrador. Helena se sensibiliza com o abraço de Luna/Fiona. Dionice alerta Bia sobre as orientações de treino de Isaac. Téo decide fazer a cirurgia. Luna se emociona ao ver que Helena cantava a mesma canção de ninar para ela e Téo. Renatinha flagra Alexia/Josimara aos beijos com Zezinho. Alexia aproveita a grosseria de Renatinha contra ela e convence Zezinho de que é a secretária de Rafael a persegue na empresa. Renatinha chantageia Alexia/Josimara em troca de seu silêncio sobre o que aconteceu com Zezinho. Kyra/Cleyde pede demissão.

Quinta-feira (27):

Kyra/Cleyde diz a Alan que se continuar no trabalho acabará se apaixonando por ele. Micaela diz a Téo que Bruno não está interessado nela, sem saber que o rapaz está preparando uma surpresa para ela. Kyra/Cleyde volta atrás e decide permanecer como babá na casa de Alan. Alexia faz Zezinho que nunca mais vai segui-la. Bruno surpreende Micaela com um jantar romântico. Téo lembra a Micaela que ela terá de escolher entre viajar e ficar com Bruno. Lúcia ameaça contar tudo o que sabe para Renzo, se Dominique não liberar o sobrinho de seus negócios. Téo e Luna/Fiona chegam a Campos do Jordão.

Sexta-feira (28):

Micaela se emociona com a reação de Bruno ao receber a notícia de sua viagem. Helena acusa Hugo de estar ajudando políticos corruptos. Lúcia não se intimida com a ameaça de morte feita por Dominique. Durante a discussão, Lúcia se ressente por ser mãe da advogada e por não poder contar a Renzo que é sua avó. Renzo convida Alexia/Josimara a trabalhar na Fundação Kyra Romantini. Úrsula surpreende Helena e Micaela com sua volta ao Empório. Gael fica chocado com a intenção de Verônica de matar Micaela. Luna e Téo têm a primeira noite de amor. Kyra não gosta da aproximação de Renzo com sua família através da fundação e pensa em contar para Zezinho que Dominique encontrou Luna/Fiona. Dominique descobre que o policial Ivo Mantovani cuida do Programa de Proteção à Testemunha no Brasil. Hugo questiona Dominique se as testemunhas que a viram matar o juiz escaparam com vida.

Sábado (29):

Dominique garante a Hugo que as testemunhas morreram em Cancun. Renzo avisa a Lúcia que convidará Alexia/Josimara para jantar. Dominique conclui que Luna sobreviveu ao furacão e entrou pro Programa de Proteção a Testemunhas. Após ser golpeado por Verônica, Gael recupera a consciência e avisa a Marlene e Bruno que a moça foi atrás de Micaela. Verônica ameaça Micaela com uma arma. Petra lê uma crítica no jornal sobre seu mau desempenho como atriz e se revolta. Dominique surpreende Renzo ao dispensar o sobrinho de trabalhar para ela. Lúcia avisa a Dominique que Aurora, sua sobrinha, vai morar por uns tempos na casa enquanto ela faz uma viagem. Ferida, Verônica segue para o hospital e depois para a cadeia por tentativa de assassinato. Úrsula surpreende Téo e Luna/Fiona ao aparecer diante do casal.