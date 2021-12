Resumo de 'O Cravo e a Rosa': capítulos de 06/12 a 10/12

Capítulo 001, segunda, 06 de dezembro

Feministas fazem uma passeata. Petruchio tenta desviar sua carroça, e, com isso, os queijos sobre ela caem pelo chão. Catarina se recusa a ir à regata onde ela será apresentada a um novo pretendente. Para convencê-la, Batista ameaça confiscar os livros da filha. Bianca e Heitor se beijam apaixonados. Catarina vai à regata, mas joga Serafim no rio. Joaquim contrata um detetive para seguir Petruchio. Dinorá paga as dívidas de Heitor vendendo a um agiota uma promissória assinada por Petruchio. Ao saber que tem apenas dez dias para saldar a dívida, Petruchio fica furioso. Ela, então, elabora um plano para casar Petruchio e Catarina. Serafim leva flores para Catarina, que o recebe com a roupa rasgada e um sorriso de louca.

Capítulo 002, terça, 07 de dezembro

Apavorado, Serafim foge da casa de Batista. Mesmo sem nunca ter visto Catarina, Petruchio não quer casar-se com ela, o que poderia salvá-lo da falência. Consegue, no entanto, convencer o agiota a parcelar sua dívida. Ao saber que a loucura de Catarina era apenas fingimento, Serafim decide conquistá-la a qualquer preço. Cornélio resolve apresentar Catarina a Petruchio. As feministas encontram Petruchio com dançarinas na beira do rio. Catarina, que está entre elas, joga uma casa de abelhas sobre eles. Lindinha se insinua para Petruchio. Normando ameaça tomar a fazenda de Petruchio caso ele não pague a dívida no prazo. Buscapé avisa Catarina que Dinorá arranjou outro pretendente para ela.

Capítulo 003, quarta, 08 de dezembro

Batista concorda em apresentar Petruchio a Catarina. Januário consola Lindinha, pois a moça não se conforma em saber que o patrão, Petruchio, pretende casar-se. Catarina pede ajuda a Lourdes e Bárbara para se livrar de Petruchio. Joaquim dá dinheiro a Normando: quer arrasar Petruchio. Serafim se informa sobre a fortuna de Batista. Dinorá ameaça revelar o segredo de Candoca se ela não ajudá-la a impedir a fuga de Heitor e Bianca, que haviam concluído que esta seria a única maneira de ficarem juntos. Lourdes rouba a carroça de Petruchio, que acaba ficando com as calças rasgadas.

Capítulo 004, quinta, 09 de dezembro

Catarina se apresenta a ele com uma falsa barriga de gravidez. Petruchio mantém-se calmo e Catarina se desespera. Com isso, a falsa barriga cai. Calixto e Neca conversam sobre seus fracassos amorosos. Petruchio, tentando dobrar Catarina, pede a Batista que finja detestá-lo. Celso se hospeda na fazenda de Petruchio. Bianca não aceita a ideia de fugir com Heitor, mas teme que Heitor se canse de esperá-la. As feministas queimam exemplares da revista de Serafim, que aproveita o evento para se aproximar de Catarina. Petruchio e Celso fazem serenata na janela de Catarina. Seguindo o plano, Batista proíbe Catarina de encontrar-se com Petruchio.

Capítulo 005, sexta, 10 de dezembro

Catarina resolve contrariar o pai. Celso fica surpreso, acreditando que Petruchio está apaixonado. Petruchio flagra Lindinha cheirando suas camisas, mas Neca arranja uma desculpa para a moça. Catarina escreve um artigo para a Revista Feminina, mas Serafim se recusa a publicá-lo. Normando mostra a Joaquim uma intimação judicial contra Petruchio. Heitor paquera Kiki. Heitor ameaça: se Bianca não fugir com ele, vai alistar-se na Legião Estrangeira. Januário se oferece para ajudar Lindinha a atrapalhar o casamento de seu patrão. Petruchio beija Catarina.