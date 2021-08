Resumo de 'A Vida da Gente': capítulos de 02 a 07 de agosto

02 AGO

Segunda-feira

Rodrigo e Manuela se desesperam ao saber do quadro clínico da filha. Moema termina seu relacionamento com Wilson. Rodrigo vai a Gramado avisar a Ana sobre a saúde de Júlia. Manuela fala para Lourenço e Nanda sobre o estado de Júlia. Cícero conversa com Suzana. Gabriel chega ao hospital no momento em que Rodrigo consola Manuela. Cris pede para Lourenço ficar com Tiago. O médico explica para Ana, Rodrigo e Manuela que Júlia precisará de um transplante.

03 AGO

Terça-feira

Lúcio e Daniel esclarecem a Rodrigo e Ana o porquê de não poderem ser doadores de Júlia. Lourenço conta para Tiago que é seu pai. Por conta da compatibilidade sanguínea, Manuela e Eva são escolhidas para fazer os exames. Jonas tenta disfarçar a presença de Ângela em sua casa, mas Cléber não acredita em suas justificativas. Dora discute com Marcos. Daniel avisa que Eva e Manuela estão aptas a serem doadoras.

04 AGO

Quarta-feira

Manuela é indicada a fazer o transplante para Júlia, e Daniel explica a todos os riscos da cirurgia. Rodrigo confessa a Lourenço que teme pela vida da filha e da ex-mulher. Eva tenta convencer Lúcio de que Manu não é a pessoa ideal para doar o fígado para sua neta. Moema não aceita voltar a namorar Wilson. Alice se emociona com o fato de Cícero e Suzana terem reatado. Dora termina com Marcos. Júlia diz que está feliz porque Ana e Manu se reconciliaram. Iná segue com as netas até o centro cirúrgico. Ana e Manu se abraçam emocionadas.

Os resumos dos dias 5 e 6 de agosto não serão divulgados.