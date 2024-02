Novela Paraíso Tropical: saiba quando e como Taís assume a identidade de Paula

Paraíso Tropical, uma das novelas que mais agradou ao público no final dos anos 2000, está de volta em reprise pelo Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim que acompanha a história das irmãs gêmeas Paula e Taís, onde uma fica no lugar do outra para "se dar bem" na vida. Saiba quando e como Taís assume a identidade da irmã na novela.

As cenas que mostram a vilã se passando pela irmã gêmea foram ao ar, originalmente, na segunda metade da novela, no capítulo 112. No entanto, na edição realizada para a reprise, a virada deve acontecer um pouco antes: ao final de março ou início de abril.

Como Taís assume a identidade de Paula em Paraíso Tropical?

A grande virada na história acontecerá logo após o casamento entre Daniel (Fábio Assunção) e Paula. Taís decide aproveitar a cerimônia para colocar seu plano em ação com a ajuda de Ivan (Bruno Gagliasso), que a essa altura da história, é seu amante e cúmplice.

O irmão de Olavo (Wagner Moura) marca um encontro com Paula em uma garagem de barcos, afirmando que está disposto a desmascarar Taís e denunciá-la por todos os seus crimes. Quando chega no local, entretanto, a mocinha encontra sua irmã.

Lá, a gêmea do mal dopa Paula e troca de roupa com a irmã. Na sequência, com a ajuda de Ivan, coloca a moça em um barco e a leva para o mar em meio à tempestade. O plano, no entanto, não sai como esperado.

Fred (Paulo Vilhena), que estava mergulhando ali por perto, consegue resgatar Paula. Ele, então, chama seu amigo, Olavo, suspeitando que a mulher encontrada pelo amigo seja Paula, já que, ainda desacordada, ela sussurra o nome de Daniel.

Ao saber disso, o mau-caráter percebe que pode tirar vantagem da situação. Ele, então, leva Paula para uma clínica psiquiátrica e a deixa internada em segredo por um bom tempo. Ao longo deste período, Taís assume a identidade da irmã, ficando bastante próxima de Daniel e de pessoas do círculo de amizade da mocinha.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com