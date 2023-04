O Rei do Gado: Marcos é preso por assassinato de Doutor Fausto

A farsante Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) continua inventando mentiras e sabotando pessoas próximas para se livrar de seus erros. Dessa vez, a falsa sobrinha perdida de Jeremias (Raul Cortez) convence o delegado Valdir (Tadeu di Pietro) de que Marcos (Fábio Assunção) é o culpado pelo misterioso assassinato do Dr. Fausto (Jairo Mattos).

Em 'O Rei do Gado', folhetim de Benedito Ruy Barbosa em terceiro reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a vingativa e perversa Rafaela acusa seu amado, Marcos Mezenga, de ter matado o advogado Fausto a sangue frio. Nos próximos capítulos, o playboy será surpreendido com a notícia de que recebeu o revólver para assassinar o homem.

Na delegacia, o filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) é coagido pelo delegado Valdir, que confirma a acusação de Rafaela. “Estou falando da confissão da pessoa que lhe entregou a arma. A dona Rafaela Berdinazzi, que já vai estar chegando aqui”, diz o policial. “Isso é uma gozação? Então quer dizer que a Rafaela me deu a arma para eu matar o doutor Fausto?”, pergunta o herdeiro, indignado.

Logo depois, a pilantra chega na delegacia e sustenta a mentira de que teria entregado a arma do crime para Marcos. “Para com isso, tá ficando louca?”, rebate o rapaz. Rafaela não dá ouvidos para Marcos e o delegado aconselha Bruno a contratar um ótimo advogado para o filho.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)