O Rei do Gado: Marcos diz que vai matar Ralf

Não é segredo que Marcos (Fábio Assunção) sente um ódio profundo de Ralf (Oscar Magrini), amante da mãe dele, Léia (Silvia Pfeifer). Em O Rei do Gado, novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o playboy faz de tudo para proteger a mãe e dar um fim no vigarista.

Após a separação de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), a mãe de Marcos continua tendo um romance com o amante Ralf e, depois de muita enganação, Marcos finalmente descobre que Ralf está de olho na herança de Léia e fica revoltado. Bruno ainda tenta acalmar a situação, mas não consegue.

Enquanto a briga e revolta de Marcos continua, Léia chega em São Paulo e não encontra Ralf no apartamento. O amante só chega horas depois, com a recepção da amante aos berros. A discussão começa e Léia pergunta para Ralf o que ele foi fazer na fazenda que Bruno deu para ela.

Ralf tenta dar um fim no assunto e enganar Léia, mas ela insiste. Com raiva, ele ameaça a mãe de Marcos e diz que vai largá-la se ela continuar com a conversa. Léia surpreende o amante e o rebate concordando que seria melhor os dois se separarem de uma vez por todas.

Com medo de perder o estilo de vida, Ralf bate em Léia, que fica jogada na cama após o acontecimento. Já em Ribeirão Preto, Marcos planeja os próximos passos e diz ao pai que vai para São Paulo, com a intenção de matar o pilantra.

Bruno fica com medo e viaja para São Paulo imediatamente. Chegando na cidade, ele encontra Léia chorando e, logo em seguida, Marcos aparece e Ralf também, causando uma enorme discussão entre os três.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)