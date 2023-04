O Rei do Gado: Luiz Parreiras morreu? Confira a história do ator

Em 'O Rei do Gado', Luiz Parreiras deu vida à Orestes, marido de Suzane (Leila Lopes), uma das amante de Ralf (Oscar Magrini). Na trama, o casal chamou atenção do público com o mistério de Leila Lopes e em seguida, a revolta do personagem interpretado por Parreiras.

Escrito por Benedito Ruy Barbosa, o empresário era um ótimo coadjuvante, até se destacar após as tramóias de Suzane e o assassinato de Ralf. Desconfiado e ciumento, o homem passa a investigar a vida da esposa e descobre o romance com o pilantra. Além de Suzane, Ralf mantém uma relação com Léia (Silvia Pfeifer) e Marita (Luciana Vendramini).

A novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo é um dos sucessos de Parreiras, que participou de vários projetos teatrais e televisivos ao longo dos anos. Depois de grandes momentos e ter deixado as telinhas para focar na vida, o ator faleceu em 2020, aos 78 anos, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Infelizmente seu par na ficção, Leila Lopes, faleceu há 14 anos, deixando uma carta de despedida. A atriz foi encontrada sem vida em seu apartamento e após investigações, confirmou-se que ela teria cometido suicídio.

