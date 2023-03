O Rei do Gado: Bruno e Geremias brigam por Luana

A rivalidade entre os Berdinazzi e Mezenga só aumentará nos próximos capítulos de O Rei do Gado, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Geremias (Raul Cortez) finalmente reconhece a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar) como sua verdadeira sobrinha e decide ir atrás da moça na casa de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

Determinado, o fazendeiro enfrenta o Rei do Gado para ficar ao lado da sobrinha. Geremias tem uma conversa com Luana e em seguida, Bruno descobre que o desejo do tio é levar sua amada para longe. “Ela não vai sair daqui, tio Geremias. De jeito nenhum”, rebate o ricaço.

No meio da conversa e querendo encerrar o assunto, Mezenga lembra que Luana é sua mulher, e está esperando um filho seu. Geremias diz então que vai deixar a sobrinha decidir o que quer. A bóia-fria agradece o tio por estar oferecendo o que é dela, mas diz que não vai sair de onde está.

Triste, o Geremias rebate dizendo que a farsante Rafaela (Glória Pires) tomará toda a herança que é dela. “É muita coisa, muita coisa mesmo. Tanto que nem você pode calcular”, completa. Bruno fica revoltado e acusa o rival de estar fazendo chantagem com a própria sobrinha. Por fim, Geremias afirma que só está tentando fazer dela uma milionária. “Eu te dou um tempo para pensar, filha”, finaliza ao sair da casa fuzilando Bruno.

