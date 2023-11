Mulheres de Areia: Qual o final de Tonho da Lua?

Em reprise na TV Globo, ‘Mulheres de Areia’, tem vários personagens adorados e lembrados pelo público, entre eles, Tonho da Lua, interpretado por Marcos Frota. Na trama de Wolf Maya, o ator vive um escultor com problemas mentais e apaixonado por Ruth (Glória Pires).

Tonho da Lua é enteado de Donato (Paulo Goulart), irmão de Glorinha (Gabriela Alves) e vive na praia fictícia de Pontal D’Areia. O jovem escultor é bastante ingênuo e conhecido na cidade pelas obras de arte feitas com areia.

Ao longo da novela, Tonho da Lua é acompanhado e amado por Alzira (Giovanna Gold), mas não termina ao lado dela. No último capítulo de ‘Mulheres de Areia’, o personagem de Marcos Frota se encanta por um circo que passa pela cidade e decide, montado em um cavalo, ir embora para viver do picadeiro.

Lamentando a partida de Tonho da Lua, Alzira termina a novela chorando, abraçando e beijando uma estátua de areia deixada pelo personagem com o rosto dele. O local onde as cenas de Tonho eram gravadas, em Tarituba, no Rio de Janeiro, recebeu uma estátua em homenagem ao personagem, que é visitada por turistas até hoje.

Relembre momentos de Tonho da Lua em ‘Mulheres de Areia’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)