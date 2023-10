Mulheres Apaixonadas: Qual o final de Marina e Diogo?

Na novela ‘Mulheres Apaixonadas’, que está no ar em Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, Rodrigo Santoro foi destaque na trama de 2003 por interpretar o galã Diogo, par romântico de Marina (Paloma Duarte). O rapaz vive um relacionamento conturbado com a esposa devido à traição com Luciana (Camila Pitanga) no dia do próprio casamento.

VEJA MAIS

Depois da cerimônia marcada pelo conflito familiar, o casal vive em brigas e Marina tem crise de ciúmes da ex-namorada de Diogo, até uma tragédia atingir o casal e Marina perder o bebê que esperava. O casamento acaba esfriando. Enquanto Diogo faz promessas, Marina sofre em busca da atenção do marido e tenta engravidar de novo.

Após muitas discussões, Marina tenta se suicidar, mas é resgatada por Diogo. O casal dá uma nova chance ao relacionamento, que não dura muito e Mariana e Diogo acabam se separando. O galã decide passar um tempo fora do Brasil fazendo um curso em Nova York, nos Estados Unidos.

No aeroporto, ele é surpreendido pela declaração de Luciana, que revela seu amor e decide esperar por ele. Marina termina com Expedito (Rafael Calomeni), ex-namorado de Lorena (Susana Vieira). O relacionamento entre os dois é conturbado e Marina continua com as crises de ciúmes. Diogo retorna ao Brasil e se relaciona com Luciana, com quem tem um final feliz após os dois se mudarem para os EUA.

Assista ao casamento de Marina e Diogo em ‘Mulheres Apaixonadas’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)