‘Mulheres Apaixonadas’: em que ano passou a primeira versão; veja quando foi a estreia

Escrita por Manoel Carlos, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, ‘Mulheres Apaixonadas’, está sendo reexibido na TV pela primeira vez, no Vale a Pena Ver de Novo.

Transmitida originalmente em 2003, a ficção foi ar na TV aberta no horário nobre, entre fevereiro e outubro do mesmo ano, substituindo ‘Esperança’, de Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco. A novela conta a história de Helena (Christiane Torloni), como tradição de Manoel Carlos que escreve trama em torno de mulheres de 40 anos chamadas Helena.

Christiane Torloni vive a diretora da escola ERA, localizada na área nobre do Rio de Janeiro, e vive um dilema no casamento de 15 anos com Téo (Tony Ramos), além de passar por conflitos na vida pessoal.

Além de Helena, o autor narra as vidas de outras mulheres apaixonadas como Raquel (Helena Ranaldi), que vive um romance proibido com um aluno, Heloísa (Giulia Gam), que tem um relacionamento abusivo e conturbado com o marido Sérgio (Marcello Antony), e entre outras.

‘Mulheres Apaixonadas’ conquistou e continua nos dias atuais por vários motivos, mas o principal é a genialidade de Manoel Carlos em manter o costume e nunca falhar ao criar ‘Helenas’ adoradas pelos espectadores.

“Minha protagonista feminina é sempre uma mulher de mais de 40 anos, porque é o universo que acho mais interessante. A mulher de 40 anos está no limiar de decisões importantes, é uma idade extremamente vigorosa. Não está velha, mas não é mais uma mocinha”, disse o autor em entrevista à Folha de S. Paulo na época.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)