Final de Um Lugar ao Sol: veja como vão terminar os personagens da trama das 21h da Globo; spoiler

Nesta sexta-feira (25), a TV Globo exibe o último capítulo da novela ‘Um lugar ao sol’. A trama foi a estreia da autora Lícia Manzo no horário das nove da emissora. Como forma de precaução para evitar vazamentos de roteiro, diversos finais foram gravados. Confira o desfecho dos principais personagens de ‘Um lugar ao sol’:

VEJA MAIS

Qual será o final de Christian (Cauã Reymond) em Um Lugar ao Sol

Após ficar preso por vários anos e pagar pelos crimes que cometeu, ele decidirá ir atrás de Ludmilla (Alice Camargo), a menina que tentou adotar com Bárbara (Alinne Moraes). Se a autora não mudar o desfecho, o gêmeo conseguirá adotar a criança, que estará com 6 anos.

O personagem de Cauã Reymond tem desfecho incerto (Foto / TV Globo)

Qual o final de Lara (Andréia Horta) em Um Lugar ao Sol?

A personagem teve três finais gravados. Ela poderá terminar ao lado de Ravi (Juan Paiva), de Christian, ou até mesmo sozinha.

Qual o final de Bárbara (Alinne Moraes) em Um Lugar ao Sol?

Irá ter outro relacionamento, com um rapaz chamado Edu, que a trata com total falta de respeito, como Renato fazia com ela.

A personagem de Andréia Horta teve três finais gravados (Foto / TV Globo)

Qual o final de Rebeca (Andréa Beltrão) em Um Lugar ao Sol?

Decide ficar ao lado do primeiro marido, Edgar (Eduardo Moscovis), o pai de Cecília (Fernanda Marques).

Qual o final de Ilana (Mariana Lima) e Gabriela (Natália Lage) em Um Lugar ao Sol?

O penúltimo episódio já adiantou que terminam a história casadas;

O penúltimo episódio já adiantou que terminam a história casadas. (Foto / TV Globo)

Qual o final de Breno (Marco Ricca) em Um Lugar ao Sol?

fica com a Júlia (Denise Fraga);

Qual o final de Noca (Marieta Severo) em Um Lugar ao Sol?

Ficará com Aníbal (Reginaldo Faria);

Qual o final de Érica (Fernanda de Freitas) e Santiago (José de Abreu) em Um Lugar ao Sol?

Terminarão a trama felizes no casamento;

Qual o final de Nicole (Ana Baird) e Paco (Otávio Muller) em Um Lugar ao Sol?

Terminarão juntos.

A mãe adotiva de Renato morrerá vítima da covid-19. (Foto / TV Globo)

Qual o final de Thaiane (Georgina Castro) em Um Lugar ao Sol

Vai terminar a história com um novo namorado;

Qual o final de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) em Um Lugar ao Sol

A mãe adotiva de Renato: morrerá vítima da covid-19.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)