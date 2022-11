'Chocolate com Pimenta' volta que dia? Copa do Mundo altera programação da Globo

No ar nas tardes da Globo, no “Vale a Pena Ver de Novo”, quadro que reprisa novelas antigas da emissora, “Chocolate com Pimenta” voltou no último dia 30 de setembro. A trama gira em torno das reviravoltas envolvendo os personagens Ana Francisca (Mariana Ximenes), Danilo (Murilo Benício) e Olga (Priscila Fantin).

'Chocolate com Pimenta' volta quando?

Desde a última segunda-feira (21), "Chocolate com Pimenta" não foi ao ar devido à exibição da partida entre Estados Unidos e País de Gales da Copa do Mundo. A competição está causando alterações na programação do canal, que devem continuar até o dia 28 de novembro.

Se nada mudar, a trama de Walcyr Carrasco volta à Globo no dia 29, quando o mundial entra em sua terceira rodada. Com menos times na disputa, apenas duas partidas serão transmitidas diariamente: às 12h e às 16h, o que deve normalizar a programação.

Quando ‘Chocolate com Pimenta’ foi ao ar?

“Chocolate com Pimenta” foi originalmente exibida entre os anos de 2002 e 2003, no horário das 18h da grade da Globo, e foi escrita por Walcyr Carrasco.