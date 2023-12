Chiquititas: Vivi pede conselhos para decidir se deve seguir a carreira de modelo

Tati chora por pensar que Vivi prefere ser modelo do que sua irmã. Vivi pede conselho para Samuca, pois está em dúvida se aceita ou não a proposta para modelar por um ano no Rio Grande do Sul. Vivi está muito emocionada e conta para Tati que decidiu aceitar a proposta e que não pode desistir de seus sonhos. Mili tenta descobrir quem foi que deixou uma rosa branca na cama dela enquanto dormia.

Mili diz para Marian que a rosa branca trouxe de volta sua inspiração e a deixou ainda mais feliz. Vivi diz para Carol que aceitou ir para seu primeiro grande trabalho como modelo no Rio Grande do Sul. No Café Boutique, Clarita fica enciumada ao ver Beto e Érica tão envolvidos. Maria Cecília leva os relatórios negativos do Café para Junior, que decide vender alguns imóveis para lidar melhor com a crise.

Carol vai ao apartamento de Bruno para visitar Dani. Bruno não autoriza que ela suba. Mili vai pegar sua rosa no chafariz e escuta um grito de alerta de Miguel: “Cuidado com o fio”. Chico aparece e ajuda a chiquitita que, graças ao alerta, não foi eletrocutada. Chico diz que o fio se soltou do poste com a forte chuva na noite anterior. Bia diz para Pata que acredita que Marian foi quem armou tudo. Mili coloca a rosa de volta em seu quarto e Marian espia com raiva.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)