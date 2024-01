Chiquititas: Vivi acompanha Tati no hospital; Mosca decide voltar para o orfanato

Carmen consegue apenas estourar um cano de esgoto e fica toda suja. No meio do cano as duas encontram um objeto que ao ser aberto está vazio. Elas jogam o objeto no chão. A campainha toca, Samuca abre a porta e é Vivi que está de volta para a surpresa de todos.

Vivi vai ao hospital conversar com a irmã, que está dormindo. Mosca sonha como se estivesse casado com Mili e com vários filhos. Os dois passam por dificuldades e Mili diz que Mosca não consegue emprego por nunca ter estudado. Mosca acorda assustado com o pesadelo.

No hospital, Tati acorda e fica feliz ao ver a irmã. Cícero descobre que Tati está com pneumonia e internada. Mosca diz para Marian que decidiu voltar para o orfanato. Fernando conta para Vivi e Carol que o estado de Tati é grave e por isso ela continuará internada.

Cícero consegue entrar no hospital para visitar a filha, Tati, que não sabe que ele é seu pai. Mosca e Marian voltam para o orfanato. Todos comemoram. Mosca diz que percebeu o erro que cometeu. Mosca tenta defender Marian. Na casa de Shirley, Eduarda aconselha Cícero a contar a verdade para Tati, para que ela consiga responder melhor ao tratamento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)