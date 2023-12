Chiquititas: Veja qual foi o papel de Carla Diaz na trama original

Se você acompanhou a transmissão original da novela ‘Chiquititas’, em 1997, com certeza ouviu o clássico “Não me diga mentirinhas, dói demais”! Na trama exibida originalmente pelo SBT, a atriz Carla Diaz interpretou a pequena órfã Maria, do Orfanato Raio de Luz.

Sobrinha de Carol, antigamente interpretada por Flávia Monteiro, a criança vivia em busca de uma nova esperança para estar cercada de pessoas que a amam. Além disso, uma das clássicas cenas é quando Maria tem uma crise de ciúmes de uma colega do orfanato e foge do lugar, deixando todos preocupados.

Na época, a novela era gravada na Argentina e transmitida no Brasil. Carla Diaz atuou até a penúltima temporada de ‘Chiquititas’ no final da década de 1990, após encerrar o contrato e estadia no país.

Saída de 'Chiquititas'

Em 2021, no Big Brother Brasil, a atriz revelou o verdadeiro motivos de ter deixado a trama. "Você sabe por que eu saí de Chiquititas? Toda a renovação de contrato, minha mãe me perguntava se eu queria ficar", iniciou Carla.

"Aí, ia chega os anos 2000, já era meio de 1999 alguma coisa assim, e aí eu estava ouvindo todos os adolescentes, todo mundo falando que o mundo ia acabar em 2000", recordou ela sobre a situação, que se tornou uma baita preocupação.

Com medo do fim do mundo, Carla pediu para voltar ao Brasil e ficar com a família. “Eu não falei com a minha mãe na época sobre isso, só falei que não queria ficar. [...] Eu vim discutir isso com a minha mãe recentemente", completou.

Relembre cenas de Carla Diaz em ‘Chiquititas’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)