Chiquititas: Maria Cecília cancela a lua de mel; Marian e Paçoca se conhecem e formam aliança

Maria Cecília cancela a Lua de Mel ao saber das notícias do Café Boutique. Carmen vai até a casa de Cintia para tirar satisfação sobre o golpe no Café Boutique. Cintia garante que não sabia o que Armando fez. Marian anda na rua sozinha, com raiva que Bia e Maria terem atrapalhado seus planos.

VEJA MAIS

A menina quer fazer com que as duas saiam o quanto antes do orfanato. Marian rouba pacotes de bolacha no mercado e conhece Paçoca na rua. O garoto diz que a protegerá se em troca ela o ajudar com roubos. No Café Boutique, uma manifestação na porta impede que qualquer pessoa entre na loja.

Marian engana as pessoas na rua e Paçoca aproveita para roubar as carteiras. O cardápio do orfanato muda, todos deixam de comer doces e passam a se alimentar de forma mais saudável.

Cris segue com o plano para fingir que Samuca quer namorar com ela e envia uma declaração de amor para ela mesma, porém, com o nome de Samuca. O garoto fica incomodado, mas aceita seguir no plano. Marian paquera Duda, que não retribui. Vivi fica com ciúme de Samuca, mas fica confusa por acreditar que gosta do garoto apenas como amigo.

No orfanato, todos ficam surpresos com a declaração de amor para Cris. Fernando pede para as crianças enviarem uma mensagem para Carol através do “Correio Elegante Móvel”, invenção para tentar arrecadar dinheiro para o Café Boutique. Carmen leva um susto ao se deparar com Duda na mansão dos Almeida Campos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)