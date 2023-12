Chiquititas: Bia e Marian brigam; Teca é levada ao hospital após passar mal

Thiago vence as provas e é eleito o chefe da casa da árvore. Binho, Samuca e Neco o coroam com ovo e farinha na cabeça e se divertem. No orfanato, Bia pergunta para Cris o nome do aplicativo que ela baixou no celular, mas Cris, que foi envenenada por mentiras ditas por Marian, é grossa com Bia e diz não querer papo com a amiga.

VEJA MAIS

Carmen chega ao orfanato com as Damas da Caridade e com Eduarda. No Café Boutique, Junior avisa que está a busca – entre os funcionários – de alguém de confiança para assumir o cargo que era de Armando. Na televisão, a notícia de que o Café Boutique está sendo investigado por usar substância cancerígena e com alta concentração de açúcar no Cupcake Irresistível.

Bia conversa com Cris, que revela o que Marian havia lhe dito. Bia fica inconformada que a amiga tenha confiado nas mentiras de Marian. Teca passa mal e Chico diz que a levará ao hospital. As Damas da Sociedade entram na cozinha com Carmen e dizem estar recebendo um péssimo tratamento no local. As damas ainda apontam falhas dos funcionários. Armando diz para Cintia que gostaria de ver a cara de Junior com as denúncias sobre os produtos. Armando foi quem soltou para a imprensa detalhes sobre os malefícios do cupcake.

As damas da caridade entram no quarto das meninas e se deparam com Bia e Marian aos berros, com puxões de cabelo. A boneca Laura aconselha Maria a contar a verdade para Bia sobre Marian. Carmen culpa Carol pela desordem no orfanato. Maria conta tudo para Bia sobre o pote de vaselina e que Marian também ameaçou quebrar sua boneca caso contasse algo para alguém. Marian escuta tudo escondida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)