Chiquititas: Sthefany Brito; veja o perfil da atriz

Sthefany Brito, 35, atriz e irmã do ator Kayky Brito, estreou nas telinhas aos 12 anos na novela ‘Chiquititas’, exibida em 1999. Na trama infantojuvenil que fez carreiras de nomes como Fernanda Souza, Carla Díaz e Bruno Gagliasso, a artista viveu a pequena vilã Hannelore nas últimas temporadas.

Com a novela, se tornou estrela de publicidades na década de 1990 e, dois anos depois, foi contratada pela Globo, onde participou de projetos como ‘Um Anjo Caiu do Céu’ (2001), ‘Páginas da Vida’ (2006), ‘A Vida da Gente’ (2011) e ‘Flor do Caribe’ (2013).

Em 2009, se casou com Alexandre Pato e se mudou para a Itália, deixando a carreira. Nove meses depois, os dois se separaram, em meio a uma disputa por bens e pensão.

De volta ao Brasil, retomou a carreira e em 2011 começou a namorar com o empresário Igor Raschkovsky. Os dois se casaram em 2018 e, em maio de 2020, ela anunciou que estava grávida do primeiro filho, Antonio Enrico, de três anos.

Atualmente, a ex-atriz se dedica à maternidade, mas não esconde o orgulho de ter sido uma ‘chiquitita’. “Amo dizer que fui chiquitita. Era o sonho de toda uma geração [...] Foi uma experiência maravilhosa”, disse ela em seu perfil no Instagram.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)