Chiquititas: Saiba por onde anda Gabriella Saraivah, artista que viveu Tati na trama

Gabriella Saraivah, 19, estreou a carreira atuando como a criança Miluce em ‘Avenida Brasil’ (2012), da rede Globo, e ‘Chiquititas’ (2013), em reprise na programação do SBT, onde viveu a órfã Tati.

Neste ano, a atriz completou o ensino médio em uma escola na Califórnia, nos Estados Unidos, e coleciona projetos televisivos, propagandas e o sonho de viver a carreira artística internacionalmente.

Agora, a artista pretende cursar a faculdade de Psicologia nos Estados Unidos enquanto busca o reconhecimento no país. “Meu maior sonho é ser uma atriz internacional. Meu plano é continuar na carreira de atriz no Brasil e ter uma carreira aqui. Iniciarei a faculdade de psicologia em agosto. É um curso que sempre chamou a minha atenção. Quando posto IGTV, no Insta, recebo comentários: 'Quando vem a minha sessão de terapia?’”, disse ela em entrevista à revista Quem.

Gabriella também é influenciadora e possui mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre sua vida pessoal e artística.

