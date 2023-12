Chiquititas: Mili é atacada por fãs de JP; Cris acha que Vivi gosta de Samuca

Vivi diz para Cris que sente falta da amizade de Samuca. Cris explica que a menina começou a evitá-lo e por isso Samuca decidiu se afastar. Vivi diz ser uma pena que ele não goste dela apenas como amiga. Cris acha que Vivi gosta de Samuca. Na rua, Paçoca divide metade do dinheiro que roubou com Marian.

Miguel vê de longe Marian, que pensa ser sua filha. Miguel tenta falar com ela, mas a garota foge. Mili diz para JP que viu a matéria na revista sobre o falso namoro e que não quer mais nada. JP tenta beijar Mili, que não deixa e fica irritada. Mili diz que não fará mais parte dessa mentira. Um paparazzo registra a cena e as imagens vão parar na televisão, num programa de celebridades.

Ao ver a matéria, Mili fica inconformada com as falsas informações que dizem que ela exagerava no ciúme e chegou a agredir JP, que optou por terminar o namoro. No porão do orfanato, Simão (Jitman Vibranovik) diz para Miguel que acredita que Marian não é filha do mascarado com Gabriela.

Mili tenta falar com JP, mas a mãe do músico não deixa. Gabriela, que está sem memória, sonha com Miguel, mas não se lembra de quem ele é. Marian e Paçoca se desentendem e a menina foge.

Chico e Carol estudam receitas mais saudáveis para as crianças. Chico descobre a Sucralose, uma opção para substituir o açúcar nas refeições de Rafa e Teca (que está com Diabetes tipo 1). Na escola, os fãs de JP implicam com Mili.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)