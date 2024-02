Chiquititas: Maria Cecília descobre estar grávida de gêmeas

No capítulo de "Chiquititas" desta quarta-feira (21) Maria Cecília faz o ultrassom e descobre que está grávida de gêmeas. Cris pergunta se André tem enviado e-mail para ela, mas o garoto diz que não. Andreia vai até a casa de Carmen e enfrenta a megera, que havia ameaçado contar que Diego não é filho de Junior.

Samuca conta aos meninos que a chave para a segunda porta do tesouro são quatro telas com a mesma pintura e que uma delas está com Marian. André conversa com Cris para saber sobre os e-mails românticos. Carmen diz para Gabriela que Andreia foi atrás de Junior e que é uma interesseira. Gabriela diz que decidiu de refazer o exame de DNA entre Mili e Marian. Carmen engasga e diz que é besteira ela ficar em dúvida por questão de um sonho.

No Café Boutique, Clarita e Beto assumem que estão namorando. Cris conta para Pata que recebeu um novo e-mail do admirador secreto, que marcou um encontro com ela. Pata alerta sobre o perigo dessa situação. Cris sai toda arrumada para encontrar o admirador, mas não conta para ninguém.

Armando, Cintia e Matilde tentam desvendar o enigma do tesouro, mas descobrem, na TV, que Armando e Matilde estão sendo procurados pela polícia. Vivi arruma a mala para viajar com Cintia. As chiquititas tentam convencer a garota a desistir, pois Cintia é uma má pessoa. Janu e Marian observam Cris esperando ansiosa pelo admirador.

