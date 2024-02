Chiquititas: Gabriela pensa em fazer teste de DNA com Mili; Carmen tenta impedir

No capítulo da novela ‘Chiquititas’ desta quinta-feira (15/02) Ernestina fica irritada com Chico por mencionar o casamento. Vivi está confusa sobre Samuca. Carmen anuncia sua liderança temporária no orfanato. Robson quer fazer exame de DNA para assumir Thiago.

Matilde, Armando, Cintia, Carmen e Marian abrem a porta com as quatro telas, mas não encontram o tesouro. Helena pede desculpas a Neco. Tati revela a Ana sobre o tesouro. Carmen dá uma tela a Mili, causando conflito com Marian. Maria Cecília espera gêmeos, preocupando Tobias.

Cris recebe e-mails anônimos, Vivi aconselha cautela. Duda questiona Pata sobre MC Gui. Junior e Carol curtem o Natal. Gabriela sonha com Sofia, percebendo a conexão com Mili. Carmen tenta desviar Gabriela da ideia do teste de DNA. Carol revela todas suas desconfianças sobre o esquema entre Matilde, Carmen e Cintia. Revela ainda que Matilde é irmã gêmea de Ernestina. Tobias consegue terminar de fazer a jangada.

Os dois sobem na jangada e começam a remar no mar para tentar chegar em algum lugar para serem salvos. Ernestina conversa com o advogado Dr. Pequenotti antes do julgamento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)