Chiquititas: Carol e Carmen discutem, e Marian recusa convite de Gabriela

No capítulo de Chiquititas desta segunda-feira (05), Carol e Carmen se enfrentam após acusação de tentativa de homicídio. Carmen diz: “Você me respeite e, aliás, limpe esse corredor que está bem sujo”. Carol retruca: “Esse corredor aqui eu limpo Carmen, agora o teu passado, quem é que limpa?”

Júnior diz para Gabriela que comprou um apartamento para se afastarem de Carmen. Gabriela diz que precisa apenas conversar com Marian. Carmen escuta tudo e diz que Marian não pode concordar com isso de jeito algum.

Gabriela conversa com Marian, mas a menina diz que não quer deixar Carmen morar sozinha. Gabriela diz para Junior que terá que ficar na mansão, pois não pode se afastar de Marian. Vivi conversa com Samuca e diz que Cintia disse que quem assiste o comercial pode querer saber do passado de seu pai. Vivi a acalma.

Na escola, as meninas pedem para tirarem selfies com Vivi. Junior diz para Andreia que falou com Gabriela e os dois decidiram ficar na mansão, mas que não há a necessidade de Andreia continuar a morar lá. Pata conversa com Duda e agradece as flores que ele lhe deu. O garoto a convida para sair e Pata aceita. Na sorveteria, Duda beija Pata ao pedir para voltarem a namorar. Pata aceita voltar a namorar com Duda.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)