Chiquititas: Carol chama atenção dos meninos por deixarem professora de reforço horrorizada

Após o susto com a aranha de Matilde e demais travessuras dos meninos, a professora de reforço Gertrudes diz que não quer mais saber de ninguém do orfanato e vai embora horrorizada.

Carol chama a atenção dos chiquititos mais uma vez e diz que as aulas de reforço no Raio de Luz são fundamentais para eles recuperarem as notas na escola para não reprovarem. Carol alerta ainda que essa é a última oportunidade deles passarem de ano e que após as provas poderão se dedicar ao futebol. Fernando se propõe a dar aulas de ciências para os garotos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)