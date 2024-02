Chiquititas: Carmen assume a diretoria do orfanato

No capítulo de "Chiquititas" desta terça-feira (20), Ernestina fica irritada com Chico, que diz que nunca pensou em casamento. Vivi fica confusa se está gostando de Samuca. Carmen vai ao orfanato e avisa as chiquititas que enquanto Carol estiver em lua de mel, ela ficará como diretora.

Samuca pesquisa sobre as pinturas e Tati diz que já viu uma delas no orfanato. Robson vai até o orfanato conversar com Thiago e conta que quer fazer o exame de DNA, pois se for mesmo o pai dele, assumirá todas as responsabilidades.

VEJA MAIS

Matilde, Armando, Cintia, Carmem e Marian estão juntos no túnel do orfanato com as quatro telas, que juntas se transformam com magia e abrem a porta. Na sala secreta não encontram tesouro e Carmen diz que precisam procurar e descobrir o enigma nas pedras do local.

Tati conta para Ana que existe um tesouro no orfanato. Carmen diz para Marian que agora que Gabriela está próxima de Mili, o pingente dela pode colocar tudo a perder, por isso ela não devolve o pingente para a garota, afinal, se Gabriela ver poderá descobrir tudo.

Pata conta para Cris que MC Gui curtiu várias de suas fotos. Cris diz que ele, com certeza, está interessado nela. Cris pergunta se foi Samuca que enviou a declaração anônima. Samuca diz que não. Cris fica sem saber quem enviou o e-mail.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)