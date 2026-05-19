Atriz mirim de 'Quem ama cuida' se emociona ao rever cena forte que fez na novela: 'Chorei de novo'

A atriz mirim Ana Bispo emocionou os seus seguidores ao aparecer em lágrimas nos stories do Instagram após ter assistido a cena em que fez participação especial na novela "Quem ama cuida", que estreou nesta segunda-feira (18), na TV Globo. Na trama escrita pelos autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto, ela interpreta Michele, uma das crianças que foram resgatadas em uma enchente avassaladora.

Nas cenas que foram exibidas, Ana incorporou uma criança que estava gritando, chorando e chamando pela mãe enquanto ela estava sendo resgatada do telhado de uma casa. Mas durante a tentativa de resgate que Carlos (Jesuíta Barbosa) estava fazendo, ele, que já havia salvado Michele junto com Adriana (Leticia Colin), é arrastado pela força da correnteza e morre logo no primeiro capítulo da novela.

Ontem, na noite de estreia da novela, Ana Bispo e sua mãe, a também atriz Bia Bianchynni, estavam no evento de lançamento da TV Globo quando decidiram publicar um vídeo em que a pequena aparece chorando de emoção ao se ver na televisão. Além de filmar a filha com os olhos marejados, a mãe da atriz mirim descreveu a reação da pequena. "Quando eu me vi, eu chorei de novo. Me emocionei novamente", disse.

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Estreia da novela "Quem ama cuida"

A novela "Quem ama cuida" estreou nesta segunda-feira (19) e promete apresentar um grande drama que envolve perdas, poder e reconstrução emocional em uma região de São Paulo. As histórias acompanham personagens de universos completamente diferentes que terão suas vidas conectadas por uma tragédia devastadora, uma enchente que fará com que muitas pessoas precisem sobreviver ao desastre e depois à vida.

O enredo foi escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, e reúne um elenco estrelado formado por Antonio Fagundes, Chay Suede, Isabel Teixeira, Tony Ramos, Tata Werneck, Agatha Moreira, Jesuíta Barbosa e Mariana Ximenes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira Pinheiro, editora web em Oliberal.com)