Novela turca: conheça 5 produções para assistir neste ano

Com muito drama e reviravoltas emocionantes, as novelas turcas conquistaram o público brasileiro. Essas produções, normalmente com grandes histórias de amor, são dividas em capítulos e estão disponíveis em plataformas de streaming — como Max e Globoplay. Confira abaixo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Atriz de 'Mania de Você' deixa a novela por problema de saúde; veja quem é]]

5 novelas turcas para conhecer este ano

1.“Será Isso Amor?” (2020)

Novela turca "Será Isso Amor?" (Reprodução)

Sinopse: Eda Yildis (Hande Erçel) é uma brilhante e dedicada aluna de paisagismo. A jovem, que conquistou uma bolsa de estudos na faculdade, perdeu os pais e decidiu focar na carreira. Quando cruza o caminho de Serkan Bolat (Kerem Bürsim), um grande empresário da área de arquitetura, a vida de Eda é transformada. Em um acordo, Serkan e Eda fingem ser um casal, mesmo que o ódio predomine a relação.

Classificação: 10 anos

Onde assistir: Max e Prime Video

2.“Amor e Honra” (2019)

Novela turca "Amor e Honra" (Reprodução)

Sinopse: Yasemin (Melis Sezen) e seu irmão, Murat (Kerim Tuna Kara), foram criados em um orfanato. Ainda menor de idade, ela precisou deixar o local e decidiu estudar Direito. Trabalhando em uma empresa de eventos, Yasemin luta para conquistar a custódia do irmão. Em um dos eventos que trabalha, ela conhece Cem (Burak Svinç), um rico empresário que se apaixona pela jovem. Após começarem a se relacionar, problemas na empresa de Cem surgem e o casal passa por injustiças que podem dar fim ao amor.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Globoplay

3.“Amor Sem Fim” (2015)

Novela turca "Amor Sem Fim" (Reprodução)

Sinopse: Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) se apaixonam na juventude, mas as diferenças de classe os afastam. Mesmo que tentem, eles não conseguem ficar juntos. Anos depois, um acidente os une novamente.

Classificação: 10 anos

Onde assistir: Max e Prime Video

4.“Hercai: Amor e Vingança” (2019)

Novela turca "Hercai: Amor e Vingança" (Reprodução)

Sinopse: Ao perder os pais, Miran (Akın Akınözü) decide se vingar daqueles que destruíram sua família. Para isso, ele decide se casar com a neta de Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan), o responsável pelo seu luto. Miran arma um plano, mas é frustrado quando a paixão por Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin) começa a florescer.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Globoplay

5. “Jogos do Destino” (2020)

Novela turca "Jogos do Destino" (Reprodução)

Sinopse: Ada Tözün (Cemre Baysel) vem de uma família com uma suposta maldição, na qual todas as mulheres sofrem com a vida amorosa. Enquanto umas não se casam com o primeiro amor, outras ficam viúvas cedo e outras terminam a vida solitárias. Ada estava acreditando que não viveria uma tragédia romântica, já que iria se casar com seu grande amor, Rüzgar (İdris Nebi Taşkan). Entretanto, ao ser deixada no altar pelo noivo, a jovem perde as esperanças.

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Globoplay