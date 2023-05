Novela 'Mulheres de Areia' será reexibida na Globo em junho

A TV Globo anunciou que no próximo mês de junho vai reexibir a novela "Mulheres de Areia", que fez sucesso na década de 90. A novela vai fazer parte da programação "Edição Especial", de segunda à sexta, logo após o Jornal Hoje.

A novela tem como enredo principal a rivalidade entre as gêmeas Ruth e Raquel, vividas pela atriz Glória Pires. Elas disputam o personagem Marcos Assunção, vivido por Guilherme Fontes.

Um dos personagens que ganhou repercussão com a trama foi Tonho da Lua, vivido por Marcos Frota, ele conquistou o público com sua ingenuidade. Assim como na versão de 1973, as esculturas de areia de Tonho da Lua eram feitas pelo ator Serafim Gonzalez, que, desta vez, contava com o auxílio do filho, Daniel. Os dois chegavam às gravações três horas antes da equipe e faziam até quatro esculturas por dia.