Nos 20 anos sem Cássia Eller, artista ganha homenagem com grandes lembranças da carreira

O fotógrafo Marcos Hermes, que trabalhou com Cássia Eller desde 1999, teve oportunidade de registrá-la em momentos mulher, mãe e pessoa simples. Beatriz Helena Ramos Amaral, autora de “Cássia Eller: canção na voz do fogo”, testemunha o quanto ela gostava de sentir-se plenamente identificada com as canções que interpretava. O baterista Cesinha exalta a sua liberdade de comportamento muito além de regras e parâmetros. Os três foram entrevistados por Duanne Oliveira, jornalista do site do Itaú Cultural.

A matéria em homenagem a artista, visa mostrar a história e os traços marcantes da criatividade e da personalidade de Cássia. A reportagem sobe online hoje, quando se completam 20 anos de sua morte, através do site www.itaucultural.org.br.

Além da biografia, que pode ser encontrada em um dos verbetes da Enciclopédia Itaú Cultural, o site oferece uma playlist composta por doze músicas interpretadas por ela. Na lista tem de Malandragem, Billy Negão e Nós ao vivo a Get Back, Menina Mimada, Mapa do meu nada e Brasil, passando, ainda, por O segundo sol, Mis penas lloraba yo, Lanterna dos Afogados, Gatas extraordinárias e 1º de julho. A escolha seguiu as preferências dos três entrevistados. A matéria fala, também, sobre o impacto que as suas músicas seguem provocando, passados vinte anos. Foram produzidos até 2019, quatorze álbuns com o seu trabalho, entre antologias, shows e gravações de estúdio. No dia 10 deste mesmo mês, quando ela completaria 60 anos, foi lançado um blues inédito interpretado por ela, Espírito de Som.

Hermes, fez seu primeiro trabalho fotográfico com a cantora em 1999. Em 2018, ele lançou Brasilerô. O livro reúne 30 anos de trabalho fotográfico e traz imagens dela no sítio de Teresópolis. O autor comenta: “os registros da intimidade tornaram público o quão Cássia era uma mãe dedicada, artista autêntica e deixou muita saudade. A risada dela ecoa em mim até hoje.” No último encontro deles, ela se declarou fã de seu trabalho, lascou um beijo em sua boca e se despediu.