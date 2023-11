Noelândia abre nesta quinta-feira (15) e vira opção de lazer com a cara do Natal

Imagine um lugar onde as crianças podem vivenciar a magia do Natal participando de atividades como “criar” neve e decorar delícias natalinas. Na “Noelândia” deste ano, que abre ao público nesta quinta-feira (15), as crianças serão envolvidas em uma divertida brincadeira, aprendendo dicas para se tornar um dos 'Nói-Nóis’, os ajudantes oficiais do Papai Noel na "Academia Encantada de Natal".

Em uma área de 650 m², cenografia encantadora, figurinos elaborados e um roteiro criativo, as crianças farão um tour por ambientes como a Livrinóiteca, que é onde a história começa: dentro desse cenário, as crianças poderão encontrar O Grande Livro do Conhecimento. Após as boas-vindas, passarão por algumas salas com desafios e mais brincadeiras, até se depararem com um caminho ultra-secreto para o Túnel de Luzes brilhantes, que transformará o dia em noite com várias luzes especiais de natal, levando os participantes para a próxima atração.

No espaço também é possível movimentar o corpo com a prática de esportes. O jogo preferido do Papai Noel acontece na Quadra Noelesportiva, o Embrulhobol, para os jogadores aprenderem a ensacar presentes e se tornarem profissionais na prática desse esporte. Afinal, o Papai Noel sempre entrega os presentes muito bem embrulhados!

Segundo Izabel Portela, superintendente do Boulevard Shopping, a Noelândia vai além do conceito de uma atração natalina, é uma experiência lúdica destinada a toda a família. “Nossa intenção é proporcionar uma imersão completa no mundo natalino. O cenário recria a mágica do Natal de uma maneira que deixará tanto as crianças quanto os adultos com memórias inesquecíveis”, destaca.

A temporada da “Noelândia” segue até dia 24 de dezembro. As visitas, com duração de até 1h30, iniciam a partir do dia 15 de novembro, no estacionamento G3 do shopping, com preços que variam entre R$ 35 (ingresso infantil para crianças até 12 anos e meia-entrada) e R$ 150 (pacote família com 2 adultos e 1 criança até 12 anos).

Os ingressos para a Noelândia podem ser adquiridos pelo site do Boulevard Shopping ou presencialmente na bilheteria localizada no 2º piso do empreendimento.

Serviço: A Noelândia, a incrível cidade do Papai Noel, acontece de 15 de novembro a 24 de dezembro, de domingo a quinta-feira: 13h às 19h30; Sexta-feira e sábado: 10h às 20h30; e nos dias 23/12: 10h às 21h30 e 24/12: 9h às 16h30. Local: Estacionamento G3 do Boulevard Shopping Belém.