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‘No Tempo Certo’, de Bia Frazzo, é lançado e já está disponível nas principais plataformas digitais

Bia apresentou ao público sua força vocal e autenticidade, ampliando sua presença agora também como intérprete

O Liberal
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‘No Tempo Certo’, de Bia Frazzo, é lançado e já está disponível nas principais plataformas digitais. (Divulgação)

A cantora e compositora Bia Frazzo lançou a segunda parte do projeto “No Tempo Certo”, que chegou às principais plataformas digitais no dia 2 de abril. O trabalho trouxe como destaques o single “Melhora” e a faixa “Pra Frente”, em parceria com o cantor Grelo, além de outros lançamentos que reforçam a identidade artística da cantora nesta nova fase da carreira.

O EP também contou com músicas como “Oh Se Eu Quisesse”, “Outros Lençóis” e “Carta à Mão”, consolidando o projeto iniciado com o Vol. 1 do DVD. Com uma sonoridade marcada pela “sofrência” e letras que abordam sentimentos como insegurança, autoestima e relações amorosas, Bia apresentou ao público sua força vocal e autenticidade, ampliando sua presença agora também como intérprete.

 

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‘No Tempo Certo’, de Bia Frazzo, é lançado e já está disponível nas principais plataformas digitais
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