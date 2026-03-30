No BBB 26, Ana Paula vence Prova do Líder pela segunda vez
A Prova do Líder deste domingo contou com duas fases
Ana Paula venceu a Prova do Líder do BBB 26 na noite deste domingo, 29. Ela poderá indicar um participante ao Paredão. No mesmo dia, Alberto Cowboy foi eliminado do programa e Milena atendeu o Big Fone, ganhando o direito de indicar outra pessoa à berlinda.
A disputa pela liderança ocorreu em duas fases. A primeira etapa exigia que os confinados simulassem o uso de um aplicativo patrocinador. Em seguida, os participantes precisavam arremessar uma bola por baixo de uma rede em uma rampa para encaixá-la em um buraco.
Os seis primeiros a completar o desafio classificaram-se para a fase final da Prova do Líder.
Classificados para a fase final
- Ana Paula
- Gabriela
- Chaiany
- Solange
- Leandro Boneco
- Juliano Floss
Milena e Marciele concluíram a etapa enquanto a produção revisava, mas foram desclassificadas. Jordana e Samira também não finalizaram o desafio.
Dinâmica da fase decisiva
A fase final da prova envolveu sorte. Cada participante ficou ao lado de uma estrutura no estilo "Roda a Roda". Eles giravam a estrutura. Quem caísse na casa azul, em vez das cinco amarelas, ganhava um ponto.
O vencedor seria o participante que fizesse dois pontos primeiro. Os confinados não tinham acesso à pontuação individual. Chaiany marcou o primeiro ponto da fase.
Ana Paula, em seguida, fez dois pontos e sagrou-se vencedora da Prova do Líder. Ela escolheu Samira e Milena para compor o grupo VIP.
