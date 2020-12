Nintendo eShop chega ao Brasil nesta segunda-feira, dia 7

A Nintendo confirmou oficialmente que a loja para comprar games pela internet para o Nintendo Switch irá começar a funcionar totalmente a partir do dia 7 de dezembro. A loja que funciona apenas com códigos para baixar jogos que devem ser comprados pelo computador será totalmente traduzida para o português do Brasil com todas as suas funcionalidades.

Os proprietários do mais recente console da Nintendo poderão criar uma conta local e comprar mais de 400 games disponíveis de imediato e com atualizações constantes. Os usuários poderão realizar os pagamentos com moeda local e com cartões nacionais, com preços já convertidos para o mercado brasileiro, além de participar de pré-vendas e eventuais promoções que são constantemente realizadas na plataforma.

Ainda será possível receber Pontos de Ouro do My Nintendo, o programa de fidelidade da Big N, ao comprar jogos ou outros conteúdos digitais elegíveis. O português brasileiro também já está disponível como opção de idioma do sistema operacional do Nintendo Switch. Assim que a atualização do console for instalada no dia 7 de dezembro, os usuários podem acessar o menu HOME, selecionar Configuração do Console, ir até Console, clicar em Idioma e escolher a opção Português (Brasil).