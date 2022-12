‘Nina vai ao Brasil’ livro retrata Belém e outras capitais, para crianças que moram fora do Brasil

"Nina vai ao Brasil" é o novo livro da escritora paulista Renata Formoso, com ilustrações da paraense Carolina Coroa, ambas moram em Londres, na Europa. No livro Nina é uma criança brasileira que mora em Londres e em viagem de férias passeia pelo país de origem e entre as cidades que visita está Belém do Pará. Dedicado às crianças que falam português pelo mundo, o livro é o segundo de uma coleção que incentiva famílias a manterem em prática a língua de herança.

A autora Renata Formoso conta que mora em Londres há 14 anos, onde se tornou mãe do Noah e que ele é a maior inspiração para escrever. Sobre o livro, a principal mensagem que ela gostaria de passar é para os pequenos leitores, sobre pertencimento. "Os pequenos, muitas vezes, não têm noção da imensidão dos nossos país. Das comidas diferentes, dos sotaques, das cores e sabores que existem fora da cidade ou estado em que vivem, ou costumam visitar. Nessa viagem, elas podem conhecer um pouco mais da diversidade cultural brasileira e se sentirem inspiradas a, quem sabe, 'ver com os próprios olhos' um dia", declarou.

A ilustradora Carolina Coroa, 35 anos, fala sobre o convite para ilustrar a obra de Renata e a forma como se conecta com as crianças. "Eu recebi da Renata o que ela estava pensando na ilustração, conversei com pessoas que conheço dos estados que ela fala no livro, lembrei das viagens que fiz e pus no 'papel'. Por exemplo, em Porto Alegre tem umas cadeiras de praia na cena do pôr do sol, que é uma coisa que eu me lembro muito de presenciar nos 2 meses que morei lá", disse.

"Sobre Belém, falei logo com a Renata que a Estação das Docas é um dos lugares favoritos 'pra' levar as crianças e praticamente todas têm uma memória afetiva com o lugar. Como a Re tem o texto bem gastronômico também, e a Estação tem todos os restaurantes e quiosques com as comidas típicas, pareceu logo de cara o lugar que a Nina teria a experiência dela em Belém!", complementou falando sobre a história na capital paraense.

No livro Nina experimenta tacacá, açaí e bolo de macaxeira, passeia pela Estação das Docas e conhece o carimbó. "A ideia do livro é comunicar diretamente com pequenos imigrantes, nascidos fora ou nativos, ao contar a história de uma brasileirinha que mora no exterior", finalizou Renata.

Serviço

Título: Nina vai ao Brasil

Autora: Renata Formoso

Páginas: 32

Preço: R$ 55,70

Onde comprar: Catavento Books Brasil | Catavento Books (venda no exterior)

Redes sociais da autora: Instagram: @nocaminhoeuteexplico

Redes sociais da editora: Facebook: @cataventobooks; Instagram: @cataventobooks