Nilson Chaves tem quadro de saúde agravado pela Covid-19

A cantora e instrumentista Yanna Cardoso usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (9), para pedir orações pela saúde do músico Nilson Chaves, que teve quadro agravado pela Covid-19. O músico está internado no Hospital de Campanha, em Belém. A equipe de reportagem está tentando falar com familiares do artista para obter mais informações.

O nosso canarinho Nilson Chaves, infelizmente, teve piora clínica. Não esqueçam de colocá-lo em suas orações.

Que Jesus opere a cura!

Força, Nilson! 🧡🙌🏾 — Yanna Cardoso (@yannacardoso) November 9, 2020

O músico deu entrada no Hospital de campanha na última quarta-feira (4) com quadro de tosse e febre. E após passar por tomografia foi atestada com inflamação no pulmão. O músico tem histórico de problemas no coração. Em 2017, ele sofreu um infarto e foi submetido a procedimento para a colocação de um stent.