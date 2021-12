'Nicobates e Os Amadores' lançam primeiro álbum nesta sexta-feira, 3

Lançado nesta sexta-feira, 3, o álbum 'Psicobrega' da banda paraense Nicobates e Os Amadores, está disponível em todas as plataformas digitais. Composto, tocado e produzido por músicos e autores que transitam entre a cena rock local e os bailes de brega de Belém, este lançamento da Maxilar Music traz oito canções inéditas entre o folk rock e o technobrega.

O destaque é a versão em português e em ritmo de technobrega para 'Love Will Tear Us Apart', clássico pós-punk do Joy Division. 'O Amor Vai Nos Separar de Novo', como foi chamada a versão de Nicobates, tem 'beats' de Proefx e arranjo de Joel Flag.

Neste projeto, o primeiro álbum depois de um single e dois EP’s, o grupo utiliza o ritmo brega, decretado recentemente patrimônio musical paraense, e vai além, em canções como 'Infante Destemido' e 'Balada do Acerto de Contas', onde o folk e rock se fazem presentes.

As vocalistas Bárbara Alves e Carol Endres ganham destaque em faixas como “Na Estrada do Amor”, “Boa Intenção” e “Automaticacidade”, uma canção minimalista em que Nicobates e Bárbara dividem os vocais. Otávio Silva (guitarras, teclados e programações), Elzes Lima (bateria) e Rubinho Silva (contrabaixo) completam a banda.

A produção é de Otávio Silva e Nicobates e o lançamento é do selo Maxilar, de Gabriel Thomaz, com patrocínio da Lei Aldir Blanc.