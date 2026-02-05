Nick Jonas revela que filha teve de ser reanimada no parto: 'Pesava 765 gramas e estava roxa'
O cantor relembrou como a filha lutou durante três meses até que começasse a ganhar mais peso.
Nick Jonas comentou sobre a intensa experiência do parto de sua filha, Malti Marie, com Priyanka Chopra. Segundo o artista, a bebê nasceu prematura e estava roxa.
Em entrevista ao podcast On Purpose with Jay Chetti o cantor comentou que o nascimento da filha aconteceu bem antes do previsto. Segundo a People, Malti foi gerada através de barriga de aluguel e o parto, previsto para abril de 2022, aconteceu em janeiro.
"Chegamos ao hospital e ela nasceu. Ela pesava 765 gramas e estava... roxa", relatou Jonas. "Esses anjos da UTI Neonatal a ressuscitaram naquele momento, cuidaram dela muito rápido, a entubaram e fizeram todo o resto."
A batalha foi intensa. O cantor relembrou como a filha lutou durante três meses até que começasse a ganhar mais peso. Após seis transfusões de sangue, a família finalmente pôde ir para casa três meses e meio após o nascimento de Malti.
"Sinto que ela sabe como entrou no mundo e como foi esse primeiro capítulo da vida dela. E por isso, cada dia é um presente", celebra o artista. "Você consegue sentir isso nela, na maneira como ela se comporta e em como tudo é emocionante."
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA